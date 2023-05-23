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Общество

Глеб Никитин на Невском международном экологическом конгрессе предложил расширить понятие утилизации ТКО

26 мая 2023 18:51  [107] Общество

Фото: фонд "Росконгресс"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил на пленарном заседании X Невского международного экологического конгресса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона подчеркнул, что для Нижегородской области экология, охрана окружающей среды и природоохранная деятельность являются приоритетными направлениями.

"Мы выполним все те поручения, которые поставил президент России, в частности, достигнем уровня утилизации отходов в 50 процентов", - сказал Глеб Никитин.

Также губернатор предложил дополнить понятие "утилизация" компостированием и производством топлива. 

Кроме того, Глеб Никитин отметил необходимость более широкого вовлечения общественности в экологическую повестку.

Ранее губернатор на заседании комиссии Госсовета рассказал о реализации нацпроекта "Экология".

Также Глеб Никитин рассказал в ходе круглого стола "Устойчивое развитие как новая модель экономического развития регионов России" X Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге о внедрении принципов устойчивого развития в Нижегородской области.

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Теги:
Глеб Никитин ТКО Экология
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