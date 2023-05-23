Работы по замене брусчатки на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде начнутся в ближайшее время Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Работы по замене брусчатки на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде начнутся в ближайшее время. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Ранее нижегородцы жаловались, что здесь неудобно ходить, особенно с маленькими детьми и с колясками.

На первом, втором и третьем озерах будет заменено почти 5 тысяч кв. м покрытия. Часть дорожек заасфальтируют, остальные участки выполнят из желтой брусчатки.

На время работ часть дорожек будет закрыта для отдыхающих.

"Все это мы делаем для того, чтобы нижегородцы и туристы обращали внимание только на красоты города, а не на то, что может испортить все впечатление", - отметил Юрий Шалабаев.

Напомним, данное покрытие было уложено в 2018 году в рамках благоустройства I очереди озер Щелоковского хутора. Тогда было уложено 4,5 тысячи кв.м дорожного покрытия - это набивные дорожки, деревянные настилы и специальная георешетка. Работы по контракту производило ООО "Дорожник" из Краснобаковского района, на реализацию проекта потребовалось более 32 млн рублей.

Также на пляжи завезли песок, высадили деревья и кустарники, а также более 5 тысяч многолетних травянистых растений. Кроме того, обустроены парковочные карманы для машин в районе третьего озера, дальше парковки проезд транспорта будет запрещен.

Благоустройство II очереди в Нижнем Новгороде было выполнено в 2019 году. Тогда был установлен деревянный настил вдоль озера и деревянный наплавной понтон, обустроен подход к роднику. В парке появилась спортивная площадка, детские игровые элементы, а также были установлены лавочки, урны, инфостенды и туалетные модули.

Ранее сообщалось, что около 91,5 млн рублей выделено на озеленение и ремонт покрытия на улице Большой Покровской.