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Общество

Работы по замене брусчатки на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде начнутся в ближайшее время

29 мая 2023 11:15  [90] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Работы по замене брусчатки на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде начнутся в ближайшее время. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Ранее нижегородцы жаловались, что здесь неудобно ходить, особенно с маленькими детьми и с колясками. 

На первом, втором и третьем озерах будет заменено почти 5 тысяч кв. м покрытия. Часть дорожек заасфальтируют, остальные участки выполнят из желтой брусчатки.

На время работ часть дорожек будет закрыта для отдыхающих.

"Все это мы делаем для того, чтобы нижегородцы и туристы обращали внимание только на красоты города, а не на то, что может испортить все впечатление", - отметил Юрий Шалабаев.

Напомним, данное покрытие было уложено в 2018 году в рамках благоустройства I очереди озер Щелоковского хутора. Тогда было уложено 4,5 тысячи кв.м дорожного покрытия - это набивные дорожки, деревянные настилы и специальная георешетка. Работы по контракту производило ООО "Дорожник" из Краснобаковского района, на реализацию проекта потребовалось более 32 млн рублей.

Также на пляжи завезли песок, высадили деревья и кустарники, а также более 5 тысяч многолетних травянистых растений. Кроме того, обустроены парковочные карманы для машин в районе третьего озера, дальше парковки проезд транспорта будет запрещен.

Благоустройство II очереди в Нижнем Новгороде было выполнено в 2019 году. Тогда был установлен деревянный настил вдоль озера и деревянный наплавной понтон, обустроен подход к роднику. В парке появилась спортивная площадка, детские игровые элементы, а также были установлены лавочки, урны, инфостенды и туалетные модули.

Ранее сообщалось, что около 91,5 млн рублей выделено на озеленение и ремонт покрытия на улице Большой Покровской.

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство
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