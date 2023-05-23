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Экономика

Программу долгосрочных сбережений граждан запустят в России

29 мая 2023 12:43  [89] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Государственная Дума РФ 25 мая одобрила в первом чтении законопроект о запуске новой программы долгосрочных сбережений граждан.

Ранее этот законопроект был одобрен на заседании правительства России. В случае принятия Госдумой, он начнет действовать с 1 января 2024 года.

Согласно информации, участие в программе будет добровольным. Она позволит получать гражданам дополнительный доход в будущем или создать "подушку безопасности" на любые цели.

Для участия в программе необходимо будет заключить соответствующий договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) минимум на 15 лет.

Государство будет софинансировать накопления. На каждый вложенный рубль будет добавляться еще один сверху, но предельный размер софинансирования определен в размере до 36 тысяч рублей в год. Размер ежемесячного вклада граждане смогут определять сами.

Взносы может делать и работодатель. Средства будут застрахованы на 2,8 млн рублей.

"Программа долгосрочных сбережений даст гражданам возможность сформировать и получать дополнительные гарантии финансовой стабильности в будущем", - отметил министр финансов Антон Силуанов.

Также участники программы могут получить дополнительный доход за счет возврата НДФЛ на сумму внесенных накоплений до 52 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил правительству и ЦБ поддержать ипотечное кредитование.

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