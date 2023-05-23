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Общество

Проректором по правовой работе и безопасности ННГУ стал Артем Завозяев

29 мая 2023 13:47  [47] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проректором по правовой работе и безопасности ННГУ им. Лобачевского стал Артем Завозяев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ректор вуза Олег Трофимов.

Согласно информации, сегодня Артема Завозяева представили трудовому коллективу университета.

"Знаю его как опытного профессионала, ранее он работал на руководящих должностях в ПАО "Россети Волга", - написал Олег Трофимов.

Согласно информации с сайта ННГУ, Артем Завозяев имеет высшее образование по направлению "юриспруденция".

Напомним, 1 марта исполняющим обязанности ректора ННГУ был назначен Олег Трофимов - член научно-технического совета ОАО НИАЭП ГК "Росатом", член рабочей группы Совета при полпреде Президента РФ по ПФО.

В начале апреля Олег Трофимов представил новый проректорский состав ННГУ им. Лобачевского.

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Теги:
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