Проректором по правовой работе и безопасности ННГУ стал Артем Завозяев

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Проректором по правовой работе и безопасности ННГУ им. Лобачевского стал Артем Завозяев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ректор вуза Олег Трофимов.
Согласно информации, сегодня Артема Завозяева представили трудовому коллективу университета.
"Знаю его как опытного профессионала, ранее он работал на руководящих должностях в ПАО "Россети Волга", - написал Олег Трофимов.
Согласно информации с сайта ННГУ, Артем Завозяев имеет высшее образование по направлению "юриспруденция".
Напомним, 1 марта исполняющим обязанности ректора ННГУ был назначен Олег Трофимов - член научно-технического совета ОАО НИАЭП ГК "Росатом", член рабочей группы Совета при полпреде Президента РФ по ПФО.
В начале апреля Олег Трофимов представил новый проректорский состав ННГУ им. Лобачевского.
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