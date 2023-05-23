Рейтинг ДУКов Нижегородской области
"Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний"
Школу на 1600 мест построят в ЖК "Зенит"
Летний режим работы парка "Швейцария"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 мая 2023 15:50  [99] Пенсию по потере кормильца в России будут начислять автоматически
29 мая 2023 15:30  [98] Почти вся опорная сеть дорог Павловского района протяженностью 72 км приведена в нормативное состояние
29 мая 2023 15:10  [121] Парту Героя установили в Мало-Андосовской школе Пильнинского округа
29 мая 2023 15:02  [122] Высокая пожароопасность лесов местами сохранится в Нижегородской области до 3 июня
29 мая 2023 14:58  [120] Сотрудники выксунского завода ОМК смогут пройти профилактику профзаболеваний в лучших медцентрах страны
29 мая 2023 14:54  [131] Семь многофункциональных спортивных площадок устанавливают в Нижнем Новгороде
29 мая 2023 14:37  [161] Удлиненный состав "Ласточки" будет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой в июне
29 мая 2023 13:47  [208] Проректором по правовой работе и безопасности ННГУ стал Артем Завозяев
29 мая 2023 13:40  [161] Активисты подготовят предложения по поддержке нижегородского малого бизнеса и корпоративного волонтерства в молодежной среде
29 мая 2023 11:40  [257] Филиал детской школы искусств №1 открылся в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
Общество

Почти вся опорная сеть дорог Павловского района протяженностью 72 км приведена в нормативное состояние

29 мая 2023 15:30  [98] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти вся опорная сеть дорог Павловского района протяженностью 72 км приведена в нормативное состояние по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, опорная сеть дорог – это трассы, соединяющие крупные населенные пункты и города внутри региона, а также другие субъекты страны.

За 4 года реализации нацпроекта в Павловском районе было отремонтировано около 140 км дорог из 256 км, находящихся в ведении ГУАД.

В этом году здесь будет отремонтировано еще около 12 км дорог. На эти цели выделено 87 млн рублей.

Так, на два месяца раньше срока планируется завершение ремонта участка дороги Ворсма – Горбатов. Здесь уже отфрезеровано старое покрытие, уложен новый асфальтобетон, укреплены обочины, будет нанесена разметка. 

Ранее сообщалось, что ремонт 13 участков дорог ведется в Нижнем Новгороде по нацпроекту БКД.

Также напомним, что почти 245 млн рублей дополнительно направят на ремонт дорог в Нижегородской области в 2023 году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Павловский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 14:08"Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph