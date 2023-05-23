Почти вся опорная сеть дорог Павловского района протяженностью 72 км приведена в нормативное состояние Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти вся опорная сеть дорог Павловского района протяженностью 72 км приведена в нормативное состояние по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, опорная сеть дорог – это трассы, соединяющие крупные населенные пункты и города внутри региона, а также другие субъекты страны.

За 4 года реализации нацпроекта в Павловском районе было отремонтировано около 140 км дорог из 256 км, находящихся в ведении ГУАД.

В этом году здесь будет отремонтировано еще около 12 км дорог. На эти цели выделено 87 млн рублей.

Так, на два месяца раньше срока планируется завершение ремонта участка дороги Ворсма – Горбатов. Здесь уже отфрезеровано старое покрытие, уложен новый асфальтобетон, укреплены обочины, будет нанесена разметка.

Ранее сообщалось, что ремонт 13 участков дорог ведется в Нижнем Новгороде по нацпроекту БКД.

Также напомним, что почти 245 млн рублей дополнительно направят на ремонт дорог в Нижегородской области в 2023 году.