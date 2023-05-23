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Новую дорогу протяженностью 229 метров построят за нижегородским ТРЦ "Фантастика". Соответствующий документ об утверждении планировки территории опубликован на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, дорога свяжет улицу Деловую с улицей Высоцкого в Нижегородском районе.
Движение по дороге будет организовано по четырем 3,5 метровым полосам. Расчетная скорость автомобилей - 60 км/ч.
Ширина тротуаров составит 2,25 метра. Также будут оборудованы велодорожки шириной 1,75 м и сети наружного освещения протяженностью 538 м.
Отмечается, что строительство дороги никак не повлияет на существующие строения.
Ранее сообщалось, что новый проект планировки и межевания территории для дублера проспекта Ленина разработают к весне 2024 года.
Также напомним, что концессионное соглашение о строительстве дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется заключить до конца 2023 года.
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