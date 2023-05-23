Новую дорогу протяженностью 229 метров построят за нижегородским ТРЦ "Фантастика" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новую дорогу протяженностью 229 метров построят за нижегородским ТРЦ "Фантастика". Соответствующий документ об утверждении планировки территории опубликован на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, дорога свяжет улицу Деловую с улицей Высоцкого в Нижегородском районе.

Движение по дороге будет организовано по четырем 3,5 метровым полосам. Расчетная скорость автомобилей - 60 км/ч.

Ширина тротуаров составит 2,25 метра. Также будут оборудованы велодорожки шириной 1,75 м и сети наружного освещения протяженностью 538 м.

Отмечается, что строительство дороги никак не повлияет на существующие строения.

Ранее сообщалось, что новый проект планировки и межевания территории для дублера проспекта Ленина разработают к весне 2024 года.

Также напомним, что концессионное соглашение о строительстве дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется заключить до конца 2023 года.