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Общество

Новый проект планировки и межевания территории для дублера проспекта Ленина разработают к весне 2024 года

15 мая 2023 16:20  [87] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минград Нижегородской области выдал МКУ "ГУММиД" разрешение на разработку проекта планировки и межевания территории для строительства дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте министерства.

Согласно информации, до конца апреля 2024 года ГУММиД должен предоставить проект строительства на территории от улицы Советской до улицы Баумана вдоль левого берега реки Оки в Канавинском и Ленинском районах.

Отметим, что ранее дублер планировалось построить на участке от Молитовского до Мызинского моста. Теперь, согласно документации, он будет продлен до Метромоста.

Напомним, в 2022 году ведомству было поручено разработать проект планировки и межевания территории, расположенной по ул. Баумана и ул. Героя Попова на участке от Молитовского до Мызинского моста в Ленинском районе до 25 марта 2023 года.

В марте текущего года стало известно, что проектно-сметная документация на строительство дублера будет скорректирована в связи с необходимостью актуализации инженерных изысканий.

Дублер проспекта Ленина может быть построен до 2030 года.

Ранее сообщалось, что концессионное соглашение о строительстве дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется заключить до конца 2023 года.

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