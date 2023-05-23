Игорь Комаров провёл рабочую встречу с Алексеем Русских в Нижнем Новгороде Политика

Делегация из Ульяновской области 29 мая прибыла с деловым визитом в Нижний Новгород. Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров провёл рабочую встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, который возглавил делегацию.

Как сообщили в пресс-службе аппарата полпреда, стороны обсудили итоги работы региона по укреплению торгово-экономических связей с другими регионами ПФО.

Алексей Русских подчеркнул, что приоритетным направлением для межрегионального сотрудничества является укрепление промышленной кооперации.

"Мы одними из первых в стране инициировали поиск партнёров среди соседних регионов, наращивая объёмы межрегиональной кооперации. Посетили уже девять регионов. Нынешний визит в Нижегородскую область – десятый, юбилейный", - сказал глава Ульяновской области.

Игорь Комаров отметил, что практика обмена бизнес-миссиями между регионами Поволжья полезна для развития бизнесов и укрепления сотрудничества.

Также состоялась расширенная рабочая встреча губернатора Ульяновской области с заместителем полпреда Алексеем Кузьмицким. Участники обсудили вопросы реализации туристического проекта "Великий Волжский путь", объединившего несколько регионов ПФО. В рамках проекта в прошлом году состоялся первый речной круиз на теплоходе "Василий Суриков" по маршруту Нижний Новгород – Волгоград с посещением Ульяновска.

Отмечается, что ульяновские власти ведут работу по расширению числа направлений пассажирских перевозок по Волге.

Алексей Кузьмицкий положительно оценил рост числа регионов, с которыми Ульяновской областью достигнуты договоренности о регулярном речном сообщении. Он добавил, что полпредство будет и дальше вести совместную работу с правительственными органами регионов по вопросу развития Великого Волжского пути, расширяя его на весь Волго-Камский бассейн.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также провёл рабочую встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских в Нижегородском кремле. В ходе встречи обсуждалось сотрудничество регионов в сфере высоких технологий, промышленности, логистики и экологии.