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Два новых аппарата для искусственной вентиляции легких закупили в больницу №5 Нижнего Новгорода в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.
Согласно информации, оборудование уже ввели в эксплуатацию в отделении реанимации и интенсивной терапии и в первичном сосудистом отделении больницы.
На закупку аппаратов ИВЛ из федерального бюджета было выделено 5 млн рублей.
Как рассказал замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, аппараты используются для помощи пациентам в крайне тяжелом состоянии, в частности, для пациентов с острым коронарным синдромом и нарушением мозгового кровообращения.
По словам главного врача ГКБ №5 Николая Родина, в больнице ежедневно проводится до 30 плановых и внеплановых операций.
"Новое оборудование – это так называемая "тяжелая артиллерия", которая помогает нашим специалистам еще лучше и эффективнее выполнять свою работу по спасению жизней нижегородцев", – сказал он.
Ранее сообщалось, что почти 45 единиц нового оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний поступило в Балахнинскую ЦРБ.
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