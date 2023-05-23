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Общество

Два новых аппарата для искусственной вентиляции легких закупили в больницу №5 Нижнего Новгорода

30 мая 2023 11:42  [104] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Два новых аппарата для искусственной вентиляции легких закупили в больницу №5 Нижнего Новгорода в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Согласно информации, оборудование уже ввели в эксплуатацию в отделении реанимации и интенсивной терапии и в первичном сосудистом отделении больницы.

На закупку аппаратов ИВЛ из федерального бюджета было выделено 5 млн рублей.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, аппараты используются для помощи пациентам в крайне тяжелом состоянии, в частности, для пациентов с острым коронарным синдромом и нарушением мозгового кровообращения.

По словам главного врача ГКБ №5 Николая Родина, в больнице ежедневно проводится до 30 плановых и внеплановых операций.

"Новое оборудование – это так называемая "тяжелая артиллерия", которая помогает нашим специалистам еще лучше и эффективнее выполнять свою работу по спасению жизней нижегородцев", – сказал он.

Ранее сообщалось, что почти 45 единиц нового оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний поступило в Балахнинскую ЦРБ.

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Теги:
Здравоохранение
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