Благоустройство территории около озера Вторчермета в Канавинском районе выполнено на 65% Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Благоустройство природной зоны около озера Вторчермета в Канавинском районе Нижнего Новгорода выполнено на 65%. Об этом сообщил глава района Олег Алешин.

По его данным, в настоящее время на объекте завершен демонтаж старого освещения, также выполнен монтаж новых опор вдоль Московского шоссе.

Кроме того, подрядчик уже установил бортовой камень и основания для дорожек. Рабочие приступили к укладке брусчатки.

"Работы по благоустройству идут в графике, подрядчика мы контролируем в ежедневном режиме", - сказал Олег Алешин.

В сквере у водоема появятся игровой комплекс, парковые качели и стулья, песочница, теннисный стол, шезлонги, скамьи и урны. Вокруг озера высадят деревья: иву белую, пурпурную и размаринолистную, рябину обыкновенную, черёмуху Маака, яблоню, сирень, сосну обыкновенную.

Ранее сообщалось, что сквер на улице Лескова стал первым благоустроенным в 2023 году пространством в Нижнем Новгороде.