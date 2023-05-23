Благоустройство территории около озера Вторчермета в Канавинском районе выполнено на 65%

Фото: администрация Нижнего Новгорода
Благоустройство природной зоны около озера Вторчермета в Канавинском районе Нижнего Новгорода выполнено на 65%. Об этом сообщил глава района Олег Алешин.
По его данным, в настоящее время на объекте завершен демонтаж старого освещения, также выполнен монтаж новых опор вдоль Московского шоссе.
Кроме того, подрядчик уже установил бортовой камень и основания для дорожек. Рабочие приступили к укладке брусчатки.
"Работы по благоустройству идут в графике, подрядчика мы контролируем в ежедневном режиме", - сказал Олег Алешин.
В сквере у водоема появятся игровой комплекс, парковые качели и стулья, песочница, теннисный стол, шезлонги, скамьи и урны. Вокруг озера высадят деревья: иву белую, пурпурную и размаринолистную, рябину обыкновенную, черёмуху Маака, яблоню, сирень, сосну обыкновенную.
Ранее сообщалось, что сквер на улице Лескова стал первым благоустроенным в 2023 году пространством в Нижнем Новгороде.
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