Молодой кстовчанин ради заработка помогал мошенникам обирать пенсионеров Происшествия

Очередного участника мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП" задержали в Кстовском районе. 22-летний молодой человек стал курьером, который забирал деньги у обманутых пенсионеров и переводил их злоумышленникам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным следствия, ранее не судимый кстовчанин ради быстрого заработка вступил в преступный сговор с "работодателем". Соучастники формировали базу из пожилых людей, у которых предположительно могли храниться крупные суммы, а затем обзванивали их с сообщениями об аварии с участием их близкого родственника, а также о неотложной материальной помощи, в которой нуждается близкий человек.

Затем курьер приезжал по указанным адресам и забирал деньги, которые доверчивые пенсионеры передавали в качестве материальной помощи попавшим в аварию родным - и переводил их на банковские счета соучастников. При этом в качестве заработка молодой человек составлял себе от 5% до 10% от общей суммы.

Всего было установлено 11 эпизодов на территории Арзамасского и Кстовского районов. Потерпевшие лишились в общей сложности 2 066 000 рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере). Впоследствии все уголовные дела были объединены в одно производство, уточнили в ГУ МВД.

Задержанный молодой человек в настоящее время находится под стражей. Также полиция устанавливает личности всех соучастников.

Уголовное дело уже направлено в Кстовский городской суд для рассмотрения по существу.

Правоохранители в очередной раз убедительно просят запомнить главное правило безопасности – прекратить любое общение с неизвестными лицами в случае, если вам поступил телефонный звонок с сообщением о том, что родственник попал в ДТП или стал участником преступления. В этой ситуации нужно незамедлительно перезвонить близкому человеку или другим родственникам - и убедиться в правдивости информации, а также сообщить о звонке в полицию.

Нижегородцев просят провести беседы с пожилыми родственниками, напомнив о данной схеме обмана: звонящие могут представляться полицейским, следователем или адвокатом. Все разговоры сводятся к требованиям "для решения вопроса" передать определённую сумму курьеру.

Необходимо оставить на виду номера телефонов членов семьи и экстренных служб, чтобы в сложной ситуации пожилой человек мог быстрее обратиться за помощью.

Напомним, ранее в Арзамасе задержали участника мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП". Он оказался причастен к 15 преступлениям.