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Общество

Депутаты Госдумы РФ разработали законопроект о запрете операций по смене пола

30 мая 2023 16:39  [68] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Депутаты Госдумы РФ разработали законопроект, согласно которому врачам запретят проводить операции по смене пола, за исключением лечения врожденных аномалий у детей. Об этом заявила депутат Госдумы Ирина Филатова, сообщает телеканал "360".

Проект, по словам депутата, получился жёстким - не допускающим "нефизиологических" исключений. При этом итоговый вариант поддержали представители всех думских фракций.

Согласно информации, в случае принятия закона медицинские операции по смене пола разрешат делать только детям при лечении врождённых физиологических аномалий - и в таких случаях потребуется решение врачебной комиссии.

Кроме того, в ЗАГСах запретят вносить изменения в персональные данные на основании документов медицинских организаций о смене пола.

"На этом — всё. Трансгендерная секта лишается возможности калечить людям жизни без шанса исправить ошибку", — подчеркнула общественный деятель.

Ранее эксперты обозначили позицию, что операции по смене пола в России нужно запретить, потому что подобные хирургические вмешательства нарушают нормы действующего законодательства и идут вразрез с моральными устоями общества.

Напомним, федеральный закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии вступил в силу с 5 декабря.  В КоАП внесены изменения, закрепляющие санкции за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Штраф за нарушение закона составит от 100 тысяч до 6 млн рублей - в зависимости от статьи.

А уже в январе этого года Владимир Путин подписал указ о защите брака как союза мужчины и женщины.

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Теги:
Госдума Здравоохранение ЛГБТ
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