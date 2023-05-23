Депутаты Госдумы РФ разработали законопроект о запрете операций по смене пола

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Депутаты Госдумы РФ разработали законопроект, согласно которому врачам запретят проводить операции по смене пола, за исключением лечения врожденных аномалий у детей. Об этом заявила депутат Госдумы Ирина Филатова, сообщает телеканал "360".
Проект, по словам депутата, получился жёстким - не допускающим "нефизиологических" исключений. При этом итоговый вариант поддержали представители всех думских фракций.
Согласно информации, в случае принятия закона медицинские операции по смене пола разрешат делать только детям при лечении врождённых физиологических аномалий - и в таких случаях потребуется решение врачебной комиссии.Кроме того, в ЗАГСах запретят вносить изменения в персональные данные на основании документов медицинских организаций о смене пола.
"На этом — всё. Трансгендерная секта лишается возможности калечить людям жизни без шанса исправить ошибку", — подчеркнула общественный деятель.Ранее эксперты обозначили позицию, что операции по смене пола в России нужно запретить, потому что подобные хирургические вмешательства нарушают нормы действующего законодательства и идут вразрез с моральными устоями общества.
Напомним, федеральный закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии вступил в силу с 5 декабря. В КоАП внесены изменения, закрепляющие санкции за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Штраф за нарушение закона составит от 100 тысяч до 6 млн рублей - в зависимости от статьи.А уже в январе этого года Владимир Путин подписал указ о защите брака как союза мужчины и женщины.
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