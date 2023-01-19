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Владимир Путин подписал указ о защите брака как союза мужчины и женщины. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно информации, Основы государственной культурной политики были дополнены абзацем о "защите традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины".
Также указом в документ включен пункт о создании условий для воспитания и развития детей "на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей"и защите интересов детей.
Кроме того, в России в приоритетном порядке будет поддерживаться культурная деятельность, направленная на сохранение традиционных ценностей, исторической памяти и защиту исторической правды.
Напомним, закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии вступил в силу 5 декабря.
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