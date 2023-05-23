Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетит Нижний Новгород 31 мая - 1 июня Политика

Фото: с сайта правительства РФ

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетит Нижний Новгород 31 мая - 1 июня. Об этом сообщили в аппарате заместителя председателя правительства.

Согласно информации, Дмитрий Чернышенко примет участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной Росси", наградит победителей хакатона "Умный кампус" и проведет совещание с руководителями цифровой трансформации.

Также пройдут рабочие встречи с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым и полпредом президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.

Кроме того, запланирована церемония спуска на воду туристического судна "Соталия".

Напомним, что технологический фестиваль ЦИПР Tech Week проходит в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня. Это самое представительное деловое мероприятие, входящее в пятёрку крупнейших в области цифровой экономики в России. В 2022 году в конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В этом году также запланирован визит председателя правительства РФ.