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Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетит Нижний Новгород 31 мая - 1 июня. Об этом сообщили в аппарате заместителя председателя правительства.
Согласно информации, Дмитрий Чернышенко примет участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной Росси", наградит победителей хакатона "Умный кампус" и проведет совещание с руководителями цифровой трансформации.
Также пройдут рабочие встречи с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым и полпредом президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.
Кроме того, запланирована церемония спуска на воду туристического судна "Соталия".
Напомним, что технологический фестиваль ЦИПР Tech Week проходит в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня. Это самое представительное деловое мероприятие, входящее в пятёрку крупнейших в области цифровой экономики в России. В 2022 году в конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В этом году также запланирован визит председателя правительства РФ.
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