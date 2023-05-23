Проекты планировки территории под два проекта КРТ в Нижнем Новгороде разработают к июню 2024 года

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Проекты планировки территории под два проекта комплексного развития территорий в Нижнем Новгороде разработают к июню 2024 года. Соответствующие приказы опубликованы на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, разработкой документации будет заниматься АО "СЗ НО "Дирекция по строительству".
Так, новое жилье должно появиться в поселке Новинки.
Также под строительство будет отведена территория в районе деревни Ольгино.
Проекты планировки территории должны быть подготовлены в течение года с даты опубликования приказа, то есть к 25 мая 2024 года.
Ранее сообщалось, что Архсовет согласовал мастер-план площадки КРТ в Советском районе Нижнего Новгорода.
Также напомним, что площадка КРТ в районе улицы Правды в Нижнем Новгороде выставлена на торги.
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