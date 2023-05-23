Проекты планировки территории под два проекта КРТ в Нижнем Новгороде разработают к июню 2024 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проекты планировки территории под два проекта комплексного развития территорий в Нижнем Новгороде разработают к июню 2024 года. Соответствующие приказы опубликованы на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, разработкой документации будет заниматься АО "СЗ НО "Дирекция по строительству".

Так, новое жилье должно появиться в поселке Новинки.

Также под строительство будет отведена территория в районе деревни Ольгино.

Проекты планировки территории должны быть подготовлены в течение года с даты опубликования приказа, то есть к 25 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что Архсовет согласовал мастер-план площадки КРТ в Советском районе Нижнего Новгорода.

Также напомним, что площадка КРТ в районе улицы Правды в Нижнем Новгороде выставлена на торги.