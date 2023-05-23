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Общество

Благоустройство общественных пространств в Ленинском районе Нижнего Новгорода выполнено на 50%

31 мая 2023 13:42  [77] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Ленинского района Александр Кулагин проверил ход работ по благоустройству на четырех общественных пространствах на проспекте Ленина, 28, проспекте Ленина, 58, улице Кировской, 9а и улице Снежной, 14. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, общая готовность территорий составляет 50%, но на некоторых объектах процент общестроительных работ достигает 60%. 

Сейчас подрядчики обустраивают пешеходные дорожки, устанавливают тротуарные борты, а также готовят покрытия для укладки брусчатки и асфальта.

Малые архитектурные формы изготовлены на 90%, ожидается окончание работ, их поставка и дальнейшая установка.

Как рассказал Александр Кулагин, в ходе инспекции были выявлены замечания по укладке бортового камня и брусчатки. Все выявленные дефекты будут устранены.

Напомним, сквер на улице Лескова стал первым благоустроенным в 2023 году пространством в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что благоустройство территории около озера Вторчермета в Канавинском районе выполнено на 65%.

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Теги:
Благоустройство Ленинский район
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