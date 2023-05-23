Ливневки на Гребном канале в Нижнем Новгороде отремонтируют за 43,5 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Ливневки на Гребном канале в Нижнем Новгороде отремонтируют за 43,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, сети ливневой канализации будут отремонтированы на участке от дома №111А по набережной Гребного канала до лодочной станции "Турист".

Здесь будут заменены трубы ливневой канализации, люки, колодцы и дождеприемник.

Подрядчик будет определен 22 июня, а работы должны завершиться к 1 ноября.

Ранее сообщалось, что более 167 млн рублей выделено на разработку схемы сети ливневок в Нижнем Новгороде на 2026-2036 годы.

Также напомним, что муниципалитет готовит программу строительства ливневки на 2022-2033 годы. В частности, планируется реконструкция ливневого коллектора по нескольким центральным улицам, а также строительство коллектора в границах улиц Октябрьская и Алексеевская.