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Нижегородская область и компания Hyper будут сотрудничать в сфере развития инфраструктуры для электротранспорта

31 мая 2023 15:58  [133] Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор компании Hyper (ООО "Оператор электродвижения") Алексей Тихонов в ходе коференции "ЦИПР" подписали соглашение о развитии инфраструктуры для электротранспорта.

Согласно информации, в рамках сотрудничества будет расширена сеть быстрых зарядных станций в регионе.

Также стороны будут стимулировать увеличение электротранспорта в общественном транспорте, таксомоторных парках, организациях каршеринга и службах доставки грузов.

Глеб Никитин отметил, что именно отсутствие широкой сети зарядных станций является одним из главных сдерживающих факторов при реализации проектов устойчивого развития. 

Предполагается, что благодаря соглашению количество электротранспорта в Нижегородской области удвоится. Далее будет реализовываться проект по переводу на электричество общественного транспорта Нижнего Новгорода и создание в городских электробусных парках соответствующей зарядной системы.

Hyper до конца 2023 года построит в Нижегородской области 58 объектов зарядной инфраструктуры. Сейчас в Нижнем Новгороде действует 62 ЭЗС, из которых 44 установлено компанией.

Напомним, зимой 2023 году в Нижнем Новгороде было запущено первое в России электротакси.

Также ранее сообщалось, что в нагорной части Нижнего Новгорода будут работать шестьдесят электробусов, что позволит восстановить маршруты №9 и №31 и продлить маршруты до новых микрорайонов.

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Теги:
Технологии Транспорт
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