Участниками конференции "ЦИПР" в Нижнем Новгороде впервые стали представители стран из объединения БРИКС Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Представители стран объединения БРИКС - Индии, Китая, ЮАР и Бразилии - принимают участие в секции "БРИКC. Цифровизация как импульс межстрановой кооперации" на конференции "ЦИПР-2023", которая проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня.

Участие иностранных гостей стало результатом действия комплексной программы по реализации сотрудничества со странами БРИКС на 2022−2024 годы, утвержденной губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. В нее вошло более 100 мероприятий в сфере промышленности, образования, культуры, спорта, каждая из которых использует цифровые технологии.

"На сегодняшний день страны БРИКС (Индия, Китай, ЮАР, Бразилия) являются приоритетным направлением развития сотрудничества для Нижегородской области. Регион намерен развивать сотрудничество в сфере промышленности, торговли, образования и информационных технологий. Товарооборот Нижегородской области с участниками БРИКС составляет 15 процентов от всего товарооборота региона, и мы нацелены на дальнейший рост", - сказал Глеб Никитин.

По данным департамента внешних связей, сотрудничество со странами БРИКС наиболее эффективно развивается в сфере образования. В вузах Нижегородской области обучается около 6 тысяч иностранных студентов, из которых 11% - из стран БРИКС.

"Между девятью нижегородскими вузами и 26 университетами Китая заключено 35 соглашений о сотрудничестве, а Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева реализует совместные программы с Индийским институтом технологий Мадраса и Университетом Инда. В последнее время также наблюдается активизация сотрудничества в образовательной сфере со странами Африканского континента", - сказала директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

Опираясь на высокие результаты в сфере образования, представители стран БРИКС намерены расширить сферы сотрудничества, и одним из направлений взаимодействия может стать сфера ИТ.

В рамках секции "БРИКC. Цифровизация как импульс межстрановой кооперации" представители иностранных государств обсудят сотрудничество в научно-технологической сфере, а также уделят внимание вопросам импортозамещения.

Ранее сообщалось, что Нижегородское правительство и Ростелеком будут сотрудничать при строительстве центра обработки данных. Туристический портал "Знакомьтесь, Нижний" представили на конференции "ЦИПР - 2023".