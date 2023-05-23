Нижегородское правительство и Ростелеком будут сотрудничать при строительстве центра обработки данных Бизнес

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Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков и генеральный директор ООО "Центр хранения данных" (Ростелеком-ЦОД) Сергей Бочкарев в присутствии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина подписали соглашение о сотрудничестве при реализации цифровых проектов и строительстве центра обработки данных. Подписание состоялось 31 мая 2023 года в ходе конференции ЦИПР.

Соглашение предусматривает сотрудничество в реализации национальных проектов, социально значимых программ для образовательных учреждений. Кроме того, планируется перевод на инфраструктуру "Ростелеком-ЦОД" ряда информационных систем Нижегородской области для предоставления органам власти, региональному бизнес-сообществу облачных услуг и услуг центров обработки данных федерального уровня.

"Защита данных и развитие информсистем безопасности органов власти, бизнеса, социально значимых учреждений - одна из ключевых цифровых задач, стоящих перед нами. Решать ее мы будем и благодаря этому партнерскому соглашению. Будем вместе повышать уровень цифровизации инфраструктуры региона с помощью облачных услуг и центров обработки данных федерального уровня", - отметил Глеб Никитин.

"Соглашение с правительством Нижегородской области – еще один позитивный шаг на пути цифровизации регионов РФ. Цифровая трансформация России является главной целью группы "Ростелеком-ЦОД", и развитие локальной инфраструктуры – основа этих важных изменений. Мы уверены, что наше новое партнерство будет отличным примером внедрения отечественных ИТ-решений на федеральном уровне", — сказал Сергей Бочкарев.

"Ростелеком-ЦОД" планирует строительство центра обработки данных на два зала.

"На данный момент завершены работы по технологическому присоединению дополнительной электрической мощности объекта. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию первой очереди ЦОД запланирован на 2024 год, а второй очереди – на 2025 год", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Ранее сообщалось, что туристический портал "Знакомьтесь, Нижний" представили на конференции "ЦИПР".