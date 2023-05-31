Глеб Никитин провел рабочую встречу с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым Политика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым. Основной темой диалога стало сотрудничество в сфере высоких технологий.

Во встрече также приняли участие заместитель губернатора Егор Поляков, директор департамента внешних связей Ольга Гусева и представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

В состав белорусской делегации вошли около 30 человек, основная цель визита в Нижний Новгород - участие в конференции "ЦИПР-2023" и проведение переговоров с руководством региона.

"В рамках визита премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко в наш регион в феврале этого года в том числе обсуждалось проведение международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России". И мы очень рады, что по итогам данной встречи для участия в конференции приехала большая делегация из Республики Беларусь. Уверен, что площадка "ЦИПР-2023" позволит не только представить свои новые разработки в IT-сфере, обменяться опытом, но и наметить новые совместные мероприятия", - сказал Глеб Никитин.

Николай Снопков, в свою очередь, отметил, что Нижегородскую область роднит с Республикой Беларусь идеология развития и базовые цели.

"Первое - это рабочие места, второе – инфраструктура: транспортная, инженерная и социальная. Отсюда вытекают наши договоренности, которые уже были выстроены, и сегодня мы их закрепили. Они касаются создания совместных предприятий по производству трамваев, электробусов, строительства социальной и инженерной инфраструктуры, а также организации совместного бизнеса в Республике Беларусь с компетенцией Нижегородской области и в Нижегородской области - с компетенцией Беларуси", - сообщил Николай Снопков.

Одним из направлений развития сферы высоких технологий стало участие нижегородской делегации во главе с Глебом Никитиным в Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО" в Минске в апреле этого года. Регион представил свой стенд на площадке форума ТИБО, на котором все желающие смогли протестировать цифровые платформы кооперации: ИТ-маркетплейс.рф и сделаемвроссии.рф, в режиме реального времени окунуться в метавселенную Неймарк с помощью инструментов для создания виртуальной реальности, а также более детально ознакомиться с цифровыми решениями и IT-потенциалом Нижегородской области.

"Мы нацелены на продуктивную совместную работу. Уверен, что международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО" и международная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" станут серьезным драйвером развития IT-отрасли как для Российской Федерации, так и для Республики Беларусь", - добавил губернатор Нижегородской области.

В рамках визита белорусская делегация примет участие в премии ЦИПР DIGITAL и посетит Центр инновационного развития ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Также Николай Снопков выступит с приветственным словом на пленарном заседании "Цифровая независимость промышленной России" в рамках "ЦИПР-2023". После делегация Республики Беларусь примет участие в совместной белорусско-российской сессии "Совместные решения для промышленности в условиях импортозамещения".

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области и АНО "Цифровая экономика" заключили соглашение о сотрудничестве. Участниками конференции "ЦИПР" в Нижнем Новгороде впервые стали представители стран из объединения БРИКС.