ННГУ им. Лобачевского и ДОМ.РФ подписали меморандум о создании Центра искусственного интеллекта

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И.о. ректора ННГУ Олег Трофимов и управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак в ходе конференции "ЦИПР" подписали меморандум о создании Центра искусственного интеллекта.
Согласно информации, в нем будет вестись подготовка кадров в области цифровых технологий для государственного, общественного и частного секторов.
Планируется, что обучение будет проводиться по направлениям "Аналитика данных", "Программирование" и "Наука о данных".
Также стороны запланировали реализацию совместных проектов с использованием искусственного интеллекта в сфере жилищного строительства и создание экспертной площадки для обмена опытом и подготовки специалистов.
Ранее сообщалось, что ДОМ.РФ представил рынку систему "Цифровой контроль строительства".
Также напомним, что Дума Нижнего Новгорода и ННГУ им. Лобачевского подписали соглашение о сотрудничестве.
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