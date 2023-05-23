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Общество

Дума Нижнего Новгорода и ННГУ им. Лобачевского подписали соглашение о сотрудничестве

23 мая 2023 19:00  [71] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

В Ботаническом саду ННГУ им. Лобачевского состоялась торжественная церемония заключения соглашения о сотрудничестве между Думой Нижнего Новгорода и университетом. Подписи под документом поставили спикер Думы Олег Лавричев и и.о. вуза Олег Трофимов.

Как уточнили в думской пресс-службе, мероприятие было организовано в рамках выездного заседания постоянной комиссии по экологии.

Отмечается, что стороны будут развивать информационно-аналитическое и организационное сотрудничество в правовой, образовательной и научной сферах. Кроме того, они будут оказывать друг другу информационную и методическую помощь при подготовке квалифицированных кадров.

В частности, депутаты и сотрудники ННГУ будут проводить совместные мероприятия: научно-практические конференции, брифинги, "круглые столы", семинары, выездные консультации.

Олег Лавричев прокомментировал, что подписанное соглашение позволит объединить усилия в подготовке высококвалифицированных кадров, организации студенческой практики и трудоустройстве выпускников.

"На мой взгляд, это уникальное место должно быть во внимании органов власти всех уровней. Здесь есть над чем работать и куда вкладываться. В первую очередь необходим ремонт подъездных путей к саду от улицы Академика Сахарова и проработка вариантов транспортной доступности объекта", – добавил спикер Гордумы.

Олег Трофимов, в свою очередь, отметил, что Ботанический сад ННГУ – уникальное место, музей природы под открытым небом. В следующем году ему исполнится 90 лет.

"Хочется, чтобы как можно больше нижегородцев могли посещать это замечательное место, видеть эту красоту, которую поддерживают, развивают сотрудники Ботанического сада и учёные университета на протяжении многих лет... Ботанический сад университета Лобачевского с его коллекциями растений – это важнейшая культурная, научно-образовательная, просветительская, туристическая достопримечательность нашего города", – сказал он.

В рамках соглашения с Думой планируется консолидировать усилия по развитию этой территории и созданию здесь комфортных условий для горожан и гостей.

Герман Карачевский отметил, что депутаты городской Думы уделяют большое внимание экологическому воспитанию.

Стоит отметить, что Ботанический сад представляет собой уникальный центр сохранения и репродукции растений, занесённых в Красную книгу России и Нижегородского региона. В коллекции насчитывается около 5500 видов, форм и сортов. Там можно увидеть единственную в России коллекцию северных орхидей открытого грунта - "Венериных башмачков", а также уникальные рододендроны.

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Теги:
Гордума ННГУ Соглашение
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