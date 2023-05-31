Более ста деятелей киноискусства приняли участие в кинофестивале "КСТОКИНО" в Кстовском районе Культура и отдых

Фото: администрация Кстовского района

Более ста деятелей киноискусства приехали на кинофестиваль "КСТОКИНО" в Нижегородскую область. Об этом сообщили в администрации Кстовского муниципального округа.

Напомним, фестиваль прошел в Кстовском районе с 27 по 31 мая.

В церемонии закрытия во Дворце культуры нефтехимиков приняли участие Елена Цыплакова, Аристарх Ливанов, Александр Пашутин, Оксана Сташенко, Эвелина Бледанс, певица Екатерина Семенова, уроженец Кстова Сергей Цепов и многие другие. Всего за пять дней участниками кинофестиваля стали более ста деятелей киноискусства.

В рамках кинофестиваля прошло 17 конкурсных показов: 10 документальных и 7 полнометражных фильмов.

Лучшим документальным фильмом была признана работа "Вспышки света". В номинации "Лучшая мужская роль" победил Иван Янковский - актер фильма "Плакать нельзя", а лучшую женскую роль исполнила актриса этой же картины Светлана Чуйкина.

Лучшим полнометражным фильмом судьи признали работу "Туман".

С полным списком призеров можно ознакомиться по ссылке.

Все победители в подарок получили статуэтку, символизирующую богатую киноисторию Кстовского округа.

Ранее сообщалось, что Intervals Festival в Нижнем Новгороде пройдет 25-27 августа более чем на 10 площадках.