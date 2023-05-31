Intervals Festival в Нижнем Новгороде пройдет 25-27 августа более чем на 10 площадках Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Intervals Festival в Нижнем Новгороде пройдет 25-27 августа более чем на 10 площадках. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, в этом году акцент фестиваля делается на использовании обновленных, а также малодоступных локаций.

Организаторы собрали все площадки в маршруты пешей доступности: Гребной канал, Стрелка, центральные улица Варварская и Покровская.

На данный момент уже известно, что в фестивале примут участие художники Cao Yuxi (James) из Китая, Shohei Fujimoto (Япония), The Fox. The Folks (Индонезия) и Bestereo°, Inty, LYM PRO, Покрас Лампас, Александр Абрамов, СЕТАП, dreamlaser.

Напомним, в 2022 году Intervals Festival прошел в Нижнем Новгороде 26-28 августа на семи локациях.

Кроме того, с 1 по 5 июня состоялся Intervals Teaser 2022, приуроченный к конференции "ЦИПР-2022". Его посетили около 13 тысяч человек.

В нашем материале можно узнать о том, какие массовые мероприятия пройдут в Нижнем Новгороде этим летом.