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Intervals Festival в Нижнем Новгороде пройдет 25-27 августа более чем на 10 площадках. Об этом сообщают организаторы.
Согласно информации, в этом году акцент фестиваля делается на использовании обновленных, а также малодоступных локаций.
Организаторы собрали все площадки в маршруты пешей доступности: Гребной канал, Стрелка, центральные улица Варварская и Покровская.
На данный момент уже известно, что в фестивале примут участие художники Cao Yuxi (James) из Китая, Shohei Fujimoto (Япония), The Fox. The Folks (Индонезия) и Bestereo°, Inty, LYM PRO, Покрас Лампас, Александр Абрамов, СЕТАП, dreamlaser.
Напомним, в 2022 году Intervals Festival прошел в Нижнем Новгороде 26-28 августа на семи локациях.
Кроме того, с 1 по 5 июня состоялся Intervals Teaser 2022, приуроченный к конференции "ЦИПР-2022". Его посетили около 13 тысяч человек.
В нашем материале можно узнать о том, какие массовые мероприятия пройдут в Нижнем Новгороде этим летом.
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