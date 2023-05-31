Нижегородское ЦКБ по СПК им. Алексеева заложило второе судно на воздушной подушке "Волжский" Общество

Фото: ГТЛК

Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева из Нижнего Новгорода заложило уже второе судно на воздушной подушке "Волжский". Об этом сообщили в Государственной транспортной лизинговой компании.

Согласно информации, предприятие и ГТЛК подписали контракт на строительства судна в 2022 году.

В декабре 2022 года было заложено первое судно в рамках контракта. Планируется, что они будут сданы в эксплуатацию в 2024 году.

Отмечается, что проект "Волжский" стал для ЦКБ имени Р.Е. Алексеева первым судном на воздушной подушке в современной истории, созданным по собственному проекту.

Судно рассчитано на 25 пассажиров и предназначено для круглогодичной эксплуатации на водных, снежных и грунтовых поверхностях при экстремальных температурах от -35°C до +40°C. Оно может разогнаться до 65 км/ч, дальность – до 900 км.

Ранее сообщалось, что круизный лайнер "Михаил Жванецкий" заложили на нижегородском заводе "Красное Сормово".