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Общество

Госдума РФ приняла закон о защите детей от приобщения к курению табака и вейпов

13 апреля 2023 17:57  [55] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Закон об усилении административной ответственности за приобщение детей к курению табака и вейпов приняли в Госдуме РФ. Об этом сообщил телеканал "360".

Теперь штраф за привлечение ребёнка к курению продукции с никотином, кальянов и прочего составит от 2 до 5 тысяч рублей (в настоящее время он варьируется от 1 до 2 тысяч рублей).

За аналогичное правонарушение родителей или законных представителей детей будут штрафовать на 5-7 тысяч рублей (пока штраф составляет от 2 до 3 тысяч).

Будут ужесточена санкция за продажу детям соответствующей продукции и сопутствующих устройств. Так, штраф для физлиц составит 40–60 тысяч рублей, для юрлиц — 400–600 тысяч, для должностных лиц - 150–300 тысяч рублей.

"Защитить здоровье детей нас просили родители и учителя... Торговцы вейпами не должны зарабатывать на здоровье наших детей", — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, 11 апреля Госдума РФ приняла закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Документ ужесточает оборот всех устройств - даже тех, которые не содержат никотин.

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Теги:
Госдума Законодательство Курение
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