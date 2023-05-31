Экскурсию для многодетной семьи Банновых из Дзержинска провели в ЗСНО в День защиты детей Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В День защиты детей в Законодательном Собрании Нижегородской области побывала многодетная семья Банновых из Дзержинска.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, председатель регионального парламента Евгений Люлин уже более года поддерживает дружеские отношения с этой семьей, несколько раз встречался и приглашал их к себе в гости.

У Николая и Анны Банновых 11 детей - Дима, Сережа, Рома, Лиза, Маша, Анастасия, Даша, Вика и Егора, а еще взрослые Екатерина и Юлия. В этот день семья Банновых побывала в Нижегородском кремле первый раз после масштабной реконструкции: проехали на электрокарах по Кремлю, посетили мастер-классы.

"Очень рад нашей дружбе с семьей Банновых, внимательно слежу за всеми их успехами! Это тот случай, когда молодцы и родители и дети. Очень расстроился, что не удалось сегодня встретиться с ними лично. Ведь каждая наша встреча – особенная. Уже знаю всех ребятишек и их увлечения: пение, рисование, бокс, танцы, уход за домашним хозяйством. Передал ребятишкам в подарок ноутбук. Уверен, он пригодится для занятий и обучения. Поздравляю всех с Днем защиты детей! Очень хочется, чтобы каждый ребенок в нашей стране был счастлив", - сказал Евгений Люлин.

Напомним, что председатель Законодательного Собрания Евгений познакомился с семьей Банновых на "Елке желаний". Ему досталось письмо от мальчика, которой просил подарок, но не для себя, а для своей мамы – ей нужна была швейная машинка. Это было очень необычно, и спикер регионального парламента решил познакомился с этой семьей и вручил маме подарок лично.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин встретился с нижегородскими участниками Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна".