"Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний"
Электросамокаты запретили в парке "Швейцария"
Кинотеатры под открытым небом в парках Нижнего Новгорода
Канатную дорогу через Оку начнут строить в феврале 2024 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
01 июня 2023 11:15  [77] Евгений Люлин: "Регионы РФ должны активно включиться в реализацию магапроектов для решения задачи технологического суверенитета"
01 июня 2023 10:52  [125] Михаил Мишустин посетит Нижний Новгород с рабочим визитом 1 июня
31 мая 2023 19:02  [288] Евгений Люлин встретился с нижегородскими участниками Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна"
31 мая 2023 18:43  [270] Глеб Никитин провел рабочую встречу с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым
31 мая 2023 18:12  [279] Дмитрий Чернышенко: "К 2024 году в ПФО планируется привлечь 380 миллиардов рублей и создать более 33 тысяч рабочих мест"
31 мая 2023 17:58  [407] Участниками конференции "ЦИПР" в Нижнем Новгороде впервые стали представители стран из объединения БРИКС
31 мая 2023 17:02  [276] Евгений Люлин: "Обновление научных кадров – важнейшая задача, которая поможет достичь технологического суверенитета нашей страны"
31 мая 2023 09:48  [319] Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетит Нижний Новгород 31 мая - 1 июня
30 мая 2023 10:59  [410] Игорь Комаров провёл рабочую встречу с Алексеем Русских в Нижнем Новгороде
29 мая 2023 19:07  [624] Глеб Никитин провел рабочую встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских
Политика

Михаил Мишустин посетит Нижний Новгород с рабочим визитом 1 июня

01 июня 2023 10:52  [125] Политика

Фото: пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Нижний Новгород с рабочим визитом 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Согласно информации, председатель правительства сегодня выступит на планерной сессии конференции "ЦИПР", посвященной цифровой независимости российской промышленности, и осмотрит выставку новейших разработок российских компаний.

Также в ходе визита запланированы посещение Горьковского автомобильного завода и встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Напомним, в 2022 году Михаил Мишустин также посетил конференцию "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.

Ранее в Нижний Новгород прибыл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Визиты Михаил Мишустин
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph