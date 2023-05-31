Михаил Мишустин посетит Нижний Новгород с рабочим визитом 1 июня Политика

Фото: пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Нижний Новгород с рабочим визитом 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Согласно информации, председатель правительства сегодня выступит на планерной сессии конференции "ЦИПР", посвященной цифровой независимости российской промышленности, и осмотрит выставку новейших разработок российских компаний.

Также в ходе визита запланированы посещение Горьковского автомобильного завода и встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Напомним, в 2022 году Михаил Мишустин также посетил конференцию "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.

Ранее в Нижний Новгород прибыл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.