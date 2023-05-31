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Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Нижний Новгород с рабочим визитом 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Согласно информации, председатель правительства сегодня выступит на планерной сессии конференции "ЦИПР", посвященной цифровой независимости российской промышленности, и осмотрит выставку новейших разработок российских компаний.
Также в ходе визита запланированы посещение Горьковского автомобильного завода и встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
Напомним, в 2022 году Михаил Мишустин также посетил конференцию "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.
Ранее в Нижний Новгород прибыл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
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