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Общество

Михаил Мишустин встретился с нижегородскими участниками олимпиадного движения по программированию

01 июня 2023 18:23  [99] Общество

Фото: Никита Духник

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на стенде региона на конференции "ЦИПР" познакомил председателя правительства России Михаила Мишустина с нижегородскими участниками олимпиадного движения по программированию.

Так, с премьер-министром пообщались лидер нижегородского движения по олимпиадному программированию, серебряный призер ICPC-2011, тренер команды победителей ICPC 2021 Алексей Шмелев, победительница ICPC 2021 Валерия Рябчикова, участники соревнований по олимпиадному программированию Тимур Пономарев и Иван Исаев, учащийся "Кванториума" в Сарове Кирилл Соседко. 

Ребята представили Михаилу Мишустину свои проекты и достижения.

"Пожалуйста, работайте на свою страну. Суверенитет, который мы строим, нуждается в таких умниках и умницах", - обратился к ним Михаил Мишустин.

Председатель правительства РФ напомнил, что за последние годы российские школьники получили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 32 золотые и 11 серебряных медалей.

Также нижегородцы рассказали премьер-министру, что активно участвуют в мероприятиях Федерации спортивного программирования и завоевывают призовые места.

Алексей Шмелев в ходе беседы предложил провести в Нижнем Новгороде в 2024 году заключительный этап Всероссийской олимпиады по информатике.

Михаил Мишустин пообещал обсудить эту идею с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

"Здесь, действительно, замечательное место, и Нижний сам по себе располагает к науке. Тут и Университет Лобачевского, и очень значимые научные учреждения. Попробуем поддержать", - отметил премьер-министр.

Ранее Михаилу Мишустину показали проект создания автомобиля для маломобильных граждан в рамках конференции "ЦИПР-2023".

Также премьер-министр в своем выступлении на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России" конференции ЦИПР отметил развитие информационных технологий в Нижегородской области.

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Теги:
IT Михаил Мишустин Образование
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