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Общество

Уличная фотовыставка "Сердце отдаю детям" открылась в Нижнем Новгороде

01 июня 2023 18:56  [78] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Торжественное открытие уличной фотовыставки "Сердце отдаю детям" состоялось в Нижнем Новгороде в сквере им. Свердлова в День защиты детей.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, основной темой экспозиции стали истории нижегородских педагогов.

Выставка организована региональной общественной организацией "Нижегородский совет женщин" при поддержке министерства образования и науки Нижегородской области и приурочена к празднованию Года педагога и наставничества.

Выставочная экспозиция включает в себя работы десяти лауреатов фотоконкурса "Сердце отдаю детям", а также фотоматериалы Государственного архива аудиовизуальной документации Нижегородской области.

В фотоконкурсе приняли участие более 80 человек из 14 муниципалитетов. Среди них - школьники, студенты, родители, учителя, педагоги СПО и учреждений дополнительного образования. Из 300 фотографий, на которых запечатлены преподаватели, наставники и их воспитанники, а также педагогические династии, были отобраны 10 самых ярких работ. Среди героев экспозиции можно увидеть выдающихся педагогов и наставников Нижегородской области.

"Выбирать лауреатов конкурса было сложно, потому что каждый участник вложил частичку души в свою работу, рассказал личную историю — о своём тренере, классном руководителе, семейной педагогической династии, любимом первом учителе, коллегах-преподавателях… Именно поэтому выставка получилась такой живой, искренней, светлой, наполненной", - отметила руководитель Нижегородского совета женщин Ольга Краснова. 

Фотоконкурс был организован областным министерством образования и региональным отделением общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых".

Выставку могут посетить все желающие. Она будет открыта до 1 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что праздничная подсветка в День защиты детей появится на телебашне в Нижнем Новгороде.

 

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Теги:
Выставка Дети Фотографии
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