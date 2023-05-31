Первые электробусы поступят в Нижний Новгород к осени 2023 года Общество

Фото: Никита Духник

Председатель правительства России Михаил Мишустин 1 июня посетил Горьковский автомобильный завод. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, премьер-министр осмотрел производство, ознакомился с образцами готовой продукции и перспективными разработками, а также побеседовал с работниками завода.

В ходе визита губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил Михаила Мишустина за поддержку проекта развития электротранспорта.

Планируется, что первые машины поступят в Нижний Новгород к осени 2023 году. Всего будет закуплен 51 электробус "Группы ГАЗ".

В целом же по программе развития городского электротранспорта до конца текущего года планируется закупить более 100 единиц техники.

Кроме того, председателю правительства представили цифровые проекты "Группы ГАЗ". Это проект "Цифровое проектирование и умное производство без потерь", который позволит "оцифровать" весь процесс создания нового автомобиля.

Также на Горьковском автозаводе внедрена цифровая платформа GAZ Connect для предоставления онлайн-сервисов владельцам автомобилей "ГАЗ".

Напомним, в апреле правительство РФ одобрило выделение Нижегородской области субсидии на модернизацию городского электротранспорта.

Ранее Михаил Мишустин ознакомился с проектами развития Нижегородской области в рамках конференции "ЦИПР-2023".