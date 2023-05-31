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Более 20 инициатив реализуют в Дзержинске в 2023 году в рамках проекта "Вам решать!". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, в Дзержинске будет реализовано 23 инициативы жителей, из которых 18 - ремонт поселковых дорог в поселках Бабино, Игумново, Горбатовке, Петряевке, Пыре и Юрьевце.
Сейчас в этих поселках идет подготовка к ремонту. На ремонт было выделено более 102 млн рублей, из которых 43 млн рублей направлено из бюджета города.
Основные работы пройдет в середине лета, а сейчас в ряде поселков ведется подготовительная работа. Так, в поселке Пыра завершается замена подземных коммуникаций, проходящих под центральной площадью, которая будет благоустроена в текущем году.
В ближайшее время здесь будет завершена прокладка газовых труб, уже завершен монтаж водопровода и перекладка труб отопления. Также будет отремонтирован участок канализационной сети. На площади установлены новые бетонные опоры уличного освещения и смонтированы провода, старые деревянные опоры будут демонтированы.
Напомним в этом году в голосовании в рамках проекта "Вам решать!" приняли участие почти 770 тысяч жителей региона. В 2023 году общая сумма финансирования программы была увеличена до 1,2 млрд рублей.
Всего в Нижегородской области в 2023 по программе "Вам решать!" к реализации запланировано 559 проектов.
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