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Общество

Захоронение XVII века обнаружили во время археологических раскопок в Нижегородском кремле

10 августа 2022 17:30  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Захоронение XVII века обнаружили во время археологических раскопок в Нижегородском кремле. Об этом сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

Согласно информации, раскопки предшествуют воссозданию храма Симеона Столпника. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий благословил извлечение останков монашествующих и мирян и их помещение в костницу под алтарем Симеоновского храма. 

Как рассказали в управлении, из-за разновысотности и холмистости территории Нижегородского кремля, подверженности оползневым процессам и эрозии почв, а также перемешивания грунта, перемещение находящихся в земле элементов необходимо в процессе эксплуатации.

В настоящее время прорабатывается вопрос о захоронении обнаруженных в результате строительных работ на участке Губернаторского сада останков в костнице храма Симеона Столпника.

Раскопки велись под началом Института археологии РАН. В ходе них были найдены керамика, краснолощеная русская посуда, предметы быта. Большой пласт находок связан с некрополем Симеоновской обители, который в основном представлен нательными крестами.

Ранее сообщалось, что археологическое раскопки проводятся на месте будущего ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде. На проведение второго этапа работ было выделено, третьего - 18 млн рублей.

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Теги:
Археология История Кремль
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