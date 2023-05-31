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Нижегородские "Валдаи" за первый месяц навигации перевезли 6 441 пассажира. Об этом сообщили в судоходной компании "Водолет".
Напомним, навигация в 2023 году стартовала 1 мая.
Сейчас доступны регулярные рейсы "Валдаев" в Чебоксары с отправлением в 6:00 по четвергам и субботам. Ежедневно в 17.45 отправляются рейсы на Бор.
12 июня стартуют экскурсионные рейсы в Козьмодемьянск, а 14 июня - регулярные.
В июне планируется запустить туристические рейсы в Макарьево, с возможностью купить билет туда-обратно и экскурсионной программой.
Также в этом месяце планируется возобновление рейсов "Валдаев" в Балахну.
В первой половине июня состоится тестовый рейс в Муром, по итогам которого будет сформировано дальнейшее расписание для экскурсионных рейсов.
Напомним, что "Валдаи" в навигацию-2022 в Нижегородской области перевезли более 68 тысяч человек.
Также ранее сообщалось, что речной трамвай "Соталия" начнет курсировать в Нижнем Новгороде в эти выходные.
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