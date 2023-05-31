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Общество

Нижегородские "Валдаи" за первый месяц навигации перевезли 6 441 пассажира

02 июня 2023 12:58  [83] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские "Валдаи" за первый месяц навигации перевезли 6 441 пассажира. Об этом сообщили в судоходной компании "Водолет".

Напомним, навигация в 2023 году стартовала 1 мая.

Сейчас доступны регулярные рейсы "Валдаев" в Чебоксары с отправлением в 6:00 по четвергам и субботам. Ежедневно в 17.45 отправляются рейсы на Бор.

12 июня стартуют экскурсионные рейсы в Козьмодемьянск, а 14 июня - регулярные.

В июне планируется запустить туристические рейсы в Макарьево, с возможностью купить билет туда-обратно и экскурсионной программой.

Также в этом месяце планируется возобновление рейсов "Валдаев" в Балахну.

В первой половине июня состоится тестовый рейс в Муром, по итогам которого будет сформировано дальнейшее расписание для экскурсионных рейсов.

Напомним, что "Валдаи" в навигацию-2022 в Нижегородской области перевезли более 68 тысяч человек.

Также ранее сообщалось, что речной трамвай "Соталия" начнет курсировать в Нижнем Новгороде в эти выходные.

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Теги:
Валдаи Водный транспорт Навигация
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