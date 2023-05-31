Специалисты ГОЧС Нижнего Новгорода возбудили 122 административных производства из-за нарушений пожарной безопасности в лесах Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Специалисты МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода" возбудили 122 административных производства из-за нарушений правил пожарной безопасности в лесах.

Согласно информации, сейчас в лесах Нижнего Новгорода действует второй класс пожарной опасности.

Нижегородцам следует исключить разведение костров, а также не допускать сжигание мусора, в том числе на территориях населенных пунктов, прилегающих к городским лесам.

Как рассказал директор МКУ "Нижегородское городское лесничество" Владислав Кукушкин, маршруты патрулирования по городским лесам составляют более 400 км, дистанционный мониторинг осуществляют с помощью камер видеонаблюдения "Пожарный сторож".

Возгораний на территории городских лесов зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что высокая пожароопасность лесов местами сохранится в Нижегородской области до 3 июня.

Поскольку в регионе введён особый противопожарный режим на землях лесного фонда, то действует запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности.