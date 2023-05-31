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Общество

Минприроды РФ утвердило новые требования к утилизации отходов электроники

02 июня 2023 15:58  [88] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Минприроды РФ утвердило новые требования к утилизации отходов электроники. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, доля утилизируемых отходов электроники теперь должна будет составлять 85%.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что ежегодно в России образуется 1,5 млн тонн таких отходов, и лишь 5% перерабатываются.

Требования вступят в силу с 1 сентября текущего года и будут действовать до 1 марта 2028 года.

Также устанавливаются требования к объектам утилизации и компаниям-утилизаторам. В частности, они должны обладать лицензией, правом собственности оборудования, специализированными установками, в том числе мобильными, вести учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц отходов.

Объекты утилизации отходов электроники должны быть оборудованы системой весового контроля массы поступающих на объект отходов, массы образуемых на объектах отходов, массы получаемой из отходов продукции.

Ранее экологи предложили ставить на мусорных площадках отдельные контейнеры для органики.

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Теги:
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