Экологи предложили ставить на мусорных площадках отдельные контейнеры для органики Общество

По оценке Российского экологического оператора, доля органических отходов в общем потоке может достигать 35%. В связи с этим предлагается ставить на мусорных площадках отдельные контейнеры для органики.

Сейчас в России уже работает порядка 300 площадок для компостирования. Регоператоров попросили проработать возможность установки на контейнерных площадках дополнительного бака для органики, из которой можно получать удобрения и добавки к кормам.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что органикой надо работать, и собирать её отдельно. Но предварительно нужно на законодательном уровне отрегулировать, кто и каким образом будет этим заниматься.

"Сбор органики и её компостирование — это необходимое мероприятие Федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО". Без компостирования органической фракции отходов выполнить показатели федпроекта будет невозможно", — цитирует слова Буцаева телеканал "360".

Сейчас в России действует двухпоточная система, в рамках которой на мусорных площадках устанавливают два вида баков: для смешанных отходов и для вторсырья.

Отдельный бак для органики позволит добывать чистое сырье, которое сразу можно будет перерабатывать. Кроме того, такой механизм позволит вывозить на полигоны на 30−40% отходов меньше, что существенно снизит уменьшение запахов, образования свалочного газа.

Ранее сообщалось, что ГОСТ по переработке просроченной еды внедрят в России с 1 июня.

Напомним, что Российский экологический оператор предложил Минздраву рассмотреть организацию отдельной сети контейнеров в больницах и поликлиниках для сбора блистеров от лекарств. Это позволит укоренить централизованный сбор данной упаковки для последующей переработки.