"Волгаэнерго" организовала праздник для детей реабилитационного центра "Солнышко" Общество

Фото предоставлено пресс-службой ГК Волгаэнерго

"Волгаэнерго" организовала праздник, приуроченный к началу летних каникул для детей ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнышко" Ленинского района города Нижнего Новгорода.

Праздничное мероприятие прошло в тематике циркового представления. Главными персонажами праздника стали клоун по имени "Клоун" и клоунесса "Лили". Цирковые аниматоры устроили для ребят настоящий праздник, провели зажигательные конкурсы и веселые старты. Организаторами была подготовлена зона аквагрима и уголок по производству сладкой ваты. Также дети с удовольствием фотографировались с двухметровым Львом.

"Мы с девочками сразу пошли на аквагрим, я выбрала рисунок в виде ромашки – он яркий и красивый. Потом сама попробовала сделать сладкую вату, поучаствовала во всех конкурсах. Сегодня у нас было очень весело!",– рассказала воспитанница центра Кристина Чернова.

Воспитанники центра – это дети от 3 до 18 лет, находящиеся как на полном, так и на дневном стационаре. Учреждение осуществляет непрерывный процесс реабилитации ребенка и его ближайшего окружения на ранних стадиях возникновения семейных проблем.

