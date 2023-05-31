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Общество

"Волгаэнерго" организовала праздник для детей реабилитационного центра "Солнышко"

02 июня 2023 17:17  [99] Общество
Фото предоставлено пресс-службой ГК Волгаэнерго

Фото предоставлено пресс-службой ГК Волгаэнерго

"Волгаэнерго" организовала праздник, приуроченный к началу летних каникул для детей ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнышко" Ленинского района города Нижнего Новгорода.

Праздничное мероприятие прошло в тематике циркового представления. Главными персонажами праздника стали клоун по имени "Клоун" и клоунесса "Лили". Цирковые аниматоры устроили для ребят настоящий праздник, провели зажигательные конкурсы и веселые старты. Организаторами была подготовлена зона аквагрима и уголок по производству сладкой ваты. Также дети с удовольствием фотографировались с двухметровым Львом.

"Мы с девочками сразу пошли на аквагрим, я выбрала рисунок в виде ромашки – он яркий и красивый. Потом сама попробовала сделать сладкую вату, поучаствовала во всех конкурсах. Сегодня у нас было очень весело!",– рассказала воспитанница центра Кристина Чернова.

Воспитанники центра – это дети от 3 до 18 лет, находящиеся как на полном, так и на дневном стационаре. Учреждение  осуществляет непрерывный процесс реабилитации ребенка и его ближайшего окружения на ранних стадиях возникновения семейных проблем.
 

 

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Теги:
Дети Праздники
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