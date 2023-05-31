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Школу креативных индустрий в Нижнем Новгороде планируется открыть осенью 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.
Напомним, в июле 2022 года заявка Нижегородской области на создание школы стала одним из победителей федерального проекта "Придумано в России".
Школа разместится на улице Варварской, д.3В - в здании Гимназического манежа Александровского дворянского института на базе Нижегородского музыкального училища им. М. А. Балакирева.
"А это значит, что мы уверены в квалификации и уровне педагогического состава ШКИ, ученики которой кроме теоретических знаний будут получать и практические навыки от ведущих специалистов сферы креативных индустрий региона", - отметила Наталья Суханова.
Обучение в образовательном центре будет вестись по трем направлениям: анимация и 3D-графика, фото- и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии (VR/AR/MR).
Обучение в школе будет бесплатным. Планируется, что в первый год здесь будет обучаться 60 ребят в возрасте от 12 до 17 лет.
Сегодня стартовал прием документов на обучение. Он продлится до 15 июня. С подробностями приема можно ознакомиться в группе Школы креативных индустрий в соцсети "ВКонтакте".
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