Более 214 тысяч пассажиров воспользовались канатной дорогой "Нижний Новгород - Бор" в мае Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала о росте пассажиропотока на канатной дороге "Нижний Новгород - Бор".

Согласно информации, в мае 2023 года было перевезено более 214 тысяч пассажиров. При этом в среднем в этот месяц за последние 4 года канатной дорогой пользовалось около 138 тысячи пассажиров.

Также рост пассажиропотока наблюдался в марте. В этом году было перевезено более 167 тысяч пассажиров при многолетнем показателе около 92 тысяч.

Напомним, в мае губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил решить проблему с очередями на канатной дороге Нижний Новгород - Бор.

Также ранее сообщалось, что канатную дорогу через Оку начнут строить в феврале 2024 года.