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Экономика

Госдолг Нижегородской области в мае снизился на 2 млрд рублей

05 июня 2023 11:32  [82] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Государственный долг Нижегородской области в мае снизился на 2 млрд рублей. Об этом сообщили в министерстве финансов региона.

Согласно информации, на 1 июня объем госдолга Нижегородской области составляет 131,04 млрд рублей.

Снижение госдолга на 2 млрд рублей обусловлено погашением части номинальной стоимости по государственным ценным бумагам Нижегородской области 2018 года.

Также держателям облигаций региона в мае выплачен очередной купонный доход по облигациям 2018 года выпуска в сумме 86,6 млн рублей, по облигациям 2020 года – в сумме 152,1 млн рублей.

Структура государственного долга выглядит следующим образом: 69,7% составляют бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 30,1% - государственные ценные бумаги, 0,2% – государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков отсутствуют.

Ранее сообщалось, что рейтинг кредитоспособности Нижегородской области повышен до уровня ruА+.

Также напомним, что в мае налоговые доходы бюджета Нижегородской области были увеличены на 1,5 млрд рублей.

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Теги:
Бюджет Госдолг
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