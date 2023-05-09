Налоговые доходы бюджета Нижегородской области планируется увеличить на 1,5 млрд рублей Экономика

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Комитет Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам на заседании 22 мая рассмотрел поправки в областной бюджет.

Согласно законопроекту, налоговые доходы будут увеличены на 1,5 млрд рублей за счет поступления налога на прибыль организаций.

Около 320 млн рублей будет выделено на строительство школы на 1500 мест в Арзамасе.

Также на 8 млрд 358 млн рублей запланировано увеличения объема привлечения бюджетного кредита. Эти средства будут направлены на строительства дороги от улицы Академика Сахарова до пересечения с улицей Генерала Ивлиева в Нижнем Новгороде, возведение дороги от рабочего поселка Выездное до железнодорожной станции Арзамас-1, реконструкцию участка автодороги Владимир - Муром - Арзамас со строительством путепровода, а также ремонт дорог регионального значения.

Кроме того, по 2 млрд рублей закладывается на закупку лекарств для льготников и реализацию проекта по созданию флагманской школы для одаренных детей. Н

80 млн рублей из областного бюджета будет направлено на возмещение части процентной ставки по кредитным договорам на поддержку проектов по созданию гостиниц.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода на публичных слушаниях одобрили исполнение бюджета города за 2022 год.