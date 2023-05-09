Кинофестиваль "КСТОКИНО" пройдёт в Кстовском районе 27-31 мая
Канатную дорогу через Оку начнут строить в феврале 2024 года
"Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний"
Схему сети ливнёвок на 2026-2036 годы разработают в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
22 мая 2023 18:13  [85] Налоговые доходы бюджета Нижегородской области планируется увеличить на 1,5 млрд рублей
20 мая 2023 15:59  [587] Почти 200 нижегородцев нашли работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства
19 мая 2023 13:24  [580] Нижегородская область получит бюджетные кредиты на строительство дорог
19 мая 2023 11:14  [662] Объем инвестиций в газификацию северных районов Нижегородской области к 2025 году составит около 26 млрд рублей
18 мая 2023 18:58  [630] Работы по капремонту прошли почти на 800 МКД в Нижегородской области в 2022 году
18 мая 2023 17:06  [736] Три инвестора намерены реализовать проекты на общую сумму в 12 млрд рублей на территории нижегородской ОЭЗ "Кулибин"
18 мая 2023 15:46  [794] Более 20 проектов на 155 млрд рублей реализуется по концессионным соглашениям в Нижегородской области
18 мая 2023 15:38  [582] Выступление Глеба Никитина состоялось на форуме "Лидеры инвестиций" в Нижнем Новгороде
18 мая 2023 12:28  [525] ОМК поддержала проект создания единого водозабора в Выксе
17 мая 2023 16:28  [636] Посевная площадь различными сельхозкультурами в Нижегородской области в 2023 году составит около 1 млн га
Экономика

Налоговые доходы бюджета Нижегородской области планируется увеличить на 1,5 млрд рублей

22 мая 2023 18:13  [85] Экономика
Законодательное собрание Нижегородской области

Законодательное собрание Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Комитет Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам на заседании 22 мая рассмотрел поправки в областной бюджет.

Согласно законопроекту, налоговые доходы будут увеличены на 1,5 млрд рублей за счет поступления налога на прибыль организаций.

Около 320 млн рублей будет выделено на строительство школы на 1500 мест в Арзамасе.

Также на 8 млрд 358 млн рублей запланировано увеличения объема привлечения бюджетного кредита. Эти средства будут направлены на строительства дороги от улицы Академика Сахарова до пересечения с улицей Генерала Ивлиева в Нижнем Новгороде, возведение дороги от рабочего поселка Выездное до железнодорожной станции Арзамас-1, реконструкцию участка автодороги Владимир - Муром - Арзамас со строительством путепровода, а также ремонт дорог регионального значения.

Кроме того, по 2 млрд рублей закладывается на закупку лекарств для льготников и реализацию проекта по созданию флагманской школы для одаренных детей. Н

80 млн рублей из областного бюджета будет направлено на возмещение части процентной ставки по кредитным договорам на поддержку проектов по созданию гостиниц. 

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода на публичных слушаниях одобрили исполнение бюджета города за 2022 год.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph