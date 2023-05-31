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Общество

Авиакомпания "Россия" приступит к выполнению полетов из Нижнего Новгорода в Хургаду с 3 июля

05 июня 2023 12:05  [68] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Авиакомпания "Россия" приступит к выполнению полетов из Нижнего Новгорода в Хургаду с 3 июля. Об этом сообщили в пресс-служба аэропорта им. Чкалова.

Согласно информации, рейсы будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам.

Так, по понедельникам из Нижнего Новгорода вылеты назначены на 00:05 с прибытием на побережье Красного моря в 05:15, а по пятницам – с отправлением из Нижнего Новгорода 12:15 и прибытием в Хургаду в 17:25. 

Напомним, с 26 мая полеты из Нижнего Новгорода в Хургаду осуществляет авиакомпания AZUR Air.

Также со 2 июня запущены регулярные авиарейсы из Нижнего Новгорода в Томск.

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Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение
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