Злоумышленники начали "уводить" аккаунты в Telegram через сайты для голосования Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Пользователи мессенджера Telegram столкнулись с новой схемой по краже аккаунтов. Об этом сообщает телеканал "360", цитируя экспертов "Лаборатории Касперского".

Первоначально пользователю приходит сообщение от знакомого человека с просьбой принять участие в онлайн-голосовании. Для подтверждения голоса необходимо ввести свой номер телефона и код верификации. После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту.

В основном сообщения с приглашением поучаствовать в голосовании приходят от людей из списка контактов, чей аккаунт уже украли.

При этом злоумышленники используют разные уловки: например, просьбой проголосовать за участвующего в конкурсе ребёнка, а иногда пишут просто "проголосуй за меня, пожалуйста".

Причём ссылка, отправляемая злоумышленниками, сделана при помощи сервиса для сокращения ссылок - и может не вызвать особых подозрений. Как пояснили в "Лаборатории Касперского", как только пользователь введёт свой номер телефона в блоке для голосования, скрипты злоумышленника входят в учётную запись с нового устройства. Мессенджер потребует подтверждение владельца и вышлет высылает код на ваш телефон или компьютер.

Если у пользователя не подключена двухфакторная авторизация, и он введёт этот код на сайте мошенников - то они получат полное право распоряжаться чужой учёткой - в том числе, например, привязать её к другому телефону. Так мошенники получают доступ к перепискам, сохраненным файлам и прочей конфиденциальной информации.

Напомним, новый вид мошенничества получил распространение в социальных сетях: личные данные пользователей начали "уводить" с помощью оскорбительных комментариев.

Ранее также сообщалось, что в декабре мошенники увеличили активность в соцсетях и мессенджерах в 1,6 раза.