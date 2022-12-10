Злоумышленники начали "уводить" аккаунты в Telegram через сайты для голосования

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Пользователи мессенджера Telegram столкнулись с новой схемой по краже аккаунтов. Об этом сообщает телеканал "360", цитируя экспертов "Лаборатории Касперского".
Первоначально пользователю приходит сообщение от знакомого человека с просьбой принять участие в онлайн-голосовании. Для подтверждения голоса необходимо ввести свой номер телефона и код верификации. После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту.
В основном сообщения с приглашением поучаствовать в голосовании приходят от людей из списка контактов, чей аккаунт уже украли.
При этом злоумышленники используют разные уловки: например, просьбой проголосовать за участвующего в конкурсе ребёнка, а иногда пишут просто "проголосуй за меня, пожалуйста".
Причём ссылка, отправляемая злоумышленниками, сделана при помощи сервиса для сокращения ссылок - и может не вызвать особых подозрений. Как пояснили в "Лаборатории Касперского", как только пользователь введёт свой номер телефона в блоке для голосования, скрипты злоумышленника входят в учётную запись с нового устройства. Мессенджер потребует подтверждение владельца и вышлет высылает код на ваш телефон или компьютер.
Если у пользователя не подключена двухфакторная авторизация, и он введёт этот код на сайте мошенников - то они получат полное право распоряжаться чужой учёткой - в том числе, например, привязать её к другому телефону. Так мошенники получают доступ к перепискам, сохраненным файлам и прочей конфиденциальной информации.
Напомним, новый вид мошенничества получил распространение в социальных сетях: личные данные пользователей начали "уводить" с помощью оскорбительных комментариев.
Ранее также сообщалось, что в декабре мошенники увеличили активность в соцсетях и мессенджерах в 1,6 раза.
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