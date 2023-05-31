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Общество

Нижегородская делегация передала гуманитарный груз департаменту здравоохранения сирийской провинции Латакия

06 июня 2023 13:36  [78] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская делегация передала гуманитарный груз департаменту здравоохранения сирийской провинции Латакия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, делегация региона под руководством заместителя губернатора Петра Банникова с 4 по 9 июня работает в Сирийской Арабской Республике. 

Согласно информации, в состав гуманитарного груза вошли средства первой необходимости, медицинские приборы и оборудование. 

"Сирийский медицинский персонал отличается высоким уровнем квалификации. Нехватка медицинского оборудования обусловлена войной против международного терроризма и принудительных санкций, введенных в отношении Сирии. Сегодня особенно важно системно развивать сотрудничество в сфере здравоохранения. В ближайшем будущем планируем активизировать совместную работу в области борьбы с раком", – отметил Петр Банников.

Также нижегородские врачи обучат сирийских коллег работе с рентгенодиагностическим аппаратом, переданным "Нижегородской областной фармацией" больнице Аль-Базиль.

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Теги:
гуманитарная помощь Международное сотрудничество
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