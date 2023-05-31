Нижегородская делегация передала гуманитарный груз департаменту здравоохранения сирийской провинции Латакия Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская делегация передала гуманитарный груз департаменту здравоохранения сирийской провинции Латакия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, делегация региона под руководством заместителя губернатора Петра Банникова с 4 по 9 июня работает в Сирийской Арабской Республике.

Согласно информации, в состав гуманитарного груза вошли средства первой необходимости, медицинские приборы и оборудование.

"Сирийский медицинский персонал отличается высоким уровнем квалификации. Нехватка медицинского оборудования обусловлена войной против международного терроризма и принудительных санкций, введенных в отношении Сирии. Сегодня особенно важно системно развивать сотрудничество в сфере здравоохранения. В ближайшем будущем планируем активизировать совместную работу в области борьбы с раком", – отметил Петр Банников.

Также нижегородские врачи обучат сирийских коллег работе с рентгенодиагностическим аппаратом, переданным "Нижегородской областной фармацией" больнице Аль-Базиль.