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Общество

Нижегородский проект стал победителем грантового конкурса экологических проектов Эн+

06 июня 2023 17:44  [101] Общество

Фото: пресс-служба ГК "Волгаэнерго"

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ подвел итоги четвертого ежегодного грантового конкурса экологических проектов. На воплощение своих инициатив грантополучатели получат до 600 000 рублей.

В Нижнем Новгороде победителем стал Рашит Хабибуллин и его проект "Тайны реки Левинки". Полученный гранд Рашит хочет направить на создание городской экотропы протяженностью 1 км, которая будет проходить вдоль берега реки. Планируется, что в рамках проекта школьники будут проводить экскурсии по экотропе, предварительно пройдя обучающий мастер-класс. Кроме того, дети смогут посетить занятия по охране водных ресурсов и изготовлению арт-объектов из дерева. 

География проекта помимо Нижнего Новгорода включает Иркутскую и Челябинскую области, Красноярский край и Республику Бурятия. По результатам экспертного отбора победителями конкурса объявлены 21 проект в шести номинациях: "Местная инициатива", "Объединяя ресурсы", "Передавая опыт", "Наука и практика", "Курс на устойчивость", "Байкал без пластика". Все проекты-победители размещены на сайте.

"За время проведения конкурса мы нашли единомышленников, которые хотят сохранить уникальную природу родного края. Нам очень приятно, что в конкурсе были участники из Нижнего Новгорода и один из них стал победителем. Хочу отметить, что это не просто экологический проект, который направлен на благоустройство берега реки. Идея Рашита масштабнее. Проект позволяет создать большую площадку для исследовательской и учебной деятельности школьников", – отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Грантовый конкурс экологических проектов Эн+ является частью комплексной программы компании "Мир со знаком плюс". В основе программы лежит защита заповедных территорий от различных воздействий окружающей среды, и деятельность компании направлена не только на развитие долгосрочных экологических инициатив, но и на работу по просвещению в этом направлении.

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Теги:
Гранты Конкурсы
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