Житель Нижнего Новгорода помог в задержании участника новой мошеннической схемы Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Житель Нижнего Новгорода помог в задержании участника новой мошеннической схемы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 83-летнему нижегородцу поступил звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов, который сообщил пенсионеру о том, что с его счета переводятся деньги в недружественные страны. Для сбережения своих средств пожилой мужчина должен был передать наличные "уполномоченному лицу" якобы для проведения экспертизы.

Потерпевший передал прибывшему посреднику 245 тысяч рублей, а после еще одного звонка мошенников снял дополнительно 500 тысяч рублей и ожидал прибытия курьера.

В это время внук нижегородца в мобильном приложении видеодомофона заметил подозрительного гостя и сразу же поехал к дедушке. Мужчина успел приехать домой к пенсионеру, задержал "посредника" и удерживал его до прибытия полицейских.

Участником мошеннической схемы оказался 19-летний иностранный студент, переводивший деньги на неизвестные счета, предположительно иностранные. Установлено, что он причастен к совершению аналогичного преступления в Автозаводском районе.

Напомним, в мае в Арзамасе задержали сразу двух участников мошеннических схем.