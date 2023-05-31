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Происшествия

Житель Нижнего Новгорода помог в задержании участника новой мошеннической схемы

07 июня 2023 10:23  [113] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Житель Нижнего Новгорода помог в задержании участника новой мошеннической схемы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 83-летнему нижегородцу поступил звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов, который сообщил пенсионеру о том, что с его счета переводятся деньги в недружественные страны. Для сбережения своих средств пожилой мужчина должен был передать наличные "уполномоченному лицу" якобы для проведения экспертизы.

Потерпевший передал прибывшему посреднику 245 тысяч рублей, а после еще одного звонка мошенников снял дополнительно 500 тысяч рублей и ожидал прибытия курьера.

В это время внук нижегородца в мобильном приложении видеодомофона заметил подозрительного гостя и сразу же поехал к дедушке. Мужчина успел приехать домой к пенсионеру, задержал "посредника" и удерживал его до прибытия полицейских.

Участником мошеннической схемы оказался 19-летний иностранный студент, переводивший деньги на неизвестные счета, предположительно иностранные. Установлено, что он причастен к совершению аналогичного преступления в Автозаводском районе.

Напомним, в мае в Арзамасе задержали сразу двух участников мошеннических схем.

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Теги:
МВД Мошенничество
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