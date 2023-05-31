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Общество

ЦРТС назвал самые популярные маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде в мае

07 июня 2023 11:08  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова рассказала, какие маршруты общественного транспорта Нижнего Новгорода перевезли больше всего пассажиров в прошедшем месяце.

Согласно информации, в мае самыми популярными автобусами вновь стали маршруты А-90, Т-45, А-48, Т-87, Т-81. К ним добавился маршрут Т-83, которым в прошлом месяце воспользовались на 20 тысяч больше пассажиров, чем в апреле.

Маршрут А-90 в мае перевез более 680 тысяч пассажиров.

Среди трамваев наибольшей популярностью пользуются маршруты 417, 6, 3, 8 и 21. Трамваем №417 пассажиры воспользовались более 278 тысяч раз.

Наиболее востребованным троллейбусом стал маршрут №31, на котором было зафиксировано более 260 тысяч поездок. Также отмечается популярность маршрутов 14, 10, 17 и 4. 

Ранее ЦРТС назвал нижегородские маршруты электротранспорта с наибольшим числом безбилетников.

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Теги:
Общественный транспорт
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