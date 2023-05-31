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Общество

Фирменный магазин городецкой росписи открыли в Кремле Нижнего Новгорода

07 июня 2023 12:18  [106] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Фирменный магазин городецкой росписи открыли в Кремле Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, это первый фирменный магазин, открытый за пределами Городца.

Он расположен за Кладовой башней, в арке напротив корпуса №10. Открыл магазин нижегородский предприниматель Альберт Гусев.

"Очень люблю все художественные промыслы нашей земли, но к городецкой росписи – особые чувства. Это настоящее искусство!", - написал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что количество точек питания увеличат в Нижегородском кремле.

Также напомним, что в декабре 2022 года в Нижегородском кремле открылся магазин региональных продуктов.

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Теги:
Кремль НХП Торговля
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