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Фирменный магазин городецкой росписи открыли в Кремле Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Согласно информации, это первый фирменный магазин, открытый за пределами Городца.
Он расположен за Кладовой башней, в арке напротив корпуса №10. Открыл магазин нижегородский предприниматель Альберт Гусев.
"Очень люблю все художественные промыслы нашей земли, но к городецкой росписи – особые чувства. Это настоящее искусство!", - написал Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что количество точек питания увеличат в Нижегородском кремле.
Также напомним, что в декабре 2022 года в Нижегородском кремле открылся магазин региональных продуктов.
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